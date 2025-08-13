Calciomercato Torino, la società granata è alla caccia di un regista: nel mirino Kristjan Asllani

Calciomercato Torino, l’obiettivo è Asllani dell’Inter! Le ultime sul centrocampista nerazzurro in uscita da Milano

Il Torino lavora per completare la rosa in vista dell’esordio in campionato contro l’Inter e, dopo un precampionato con risultati altalenanti, il club granata ha individuato in Kristjan Asllani il profilo giusto per rinforzare la mediana. Il centrocampista albanese, 23 anni, è reduce da tre stagioni in nerazzurro, dove ha trovato poco spazio a causa della folta concorrenza.

Secondo La Stampa, il Torino è alla ricerca di un giocatore in grado di dare equilibrio e fluidità alla manovra, qualità che il regista cresciuto nel vivaio dell’Empoli può garantire grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di impostare l’azione dal basso.

La dirigenza granata sta valutando le modalità per portarlo alla corte di Vanoli: si ragiona sia su un prestito con diritto di riscatto, sia su un’eventuale acquisizione definitiva. L’Inter, da parte sua, potrebbe aprire alla partenza del giocatore per permettergli di trovare continuità, soprattutto in un momento in cui la priorità del club è completare l’attacco con l’arrivo di Ademola Lookman.

Per Vanoli, Asllani rappresenterebbe un tassello prezioso: un centrocampista capace di dettare i tempi, abbassarsi in fase di costruzione e dare maggiore equilibrio a un reparto apparso finora sbilanciato. Un innesto che, oltre a colmare una lacuna tattica, porterebbe anche esperienza internazionale, seppur in giovane età.

L’operazione avrebbe anche un valore simbolico e motivazionale: iniziare la stagione affrontando proprio l’Inter con in campo un suo ex giocatore sarebbe un segnale di ambizione. Per Asllani, invece, sarebbe l’occasione per tornare protagonista dopo anni di panchina e ritrovare fiducia.

Il Torino intende quindi muoversi con decisione, consapevole che un rinforzo in regia può essere determinante per puntare in alto. L’obiettivo è rendere la squadra più competitiva e dare a Vanoli le armi per inseguire il sogno europeo.

Chiedi a ChatGPT