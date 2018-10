Lazzari nel mirino del Torino ma non solo: spunta il Napoli

Calciomercato Torino, concorrenza per Manuel Lazzari: già nel mirino dell’Inter, l’esterno della Spal fa gola anche al Napoli

Tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione, già reduce da un campionato di altissimo livello, Manuel Lazzari è pronto per il salto di qualità. L’esterno di proprietà Spal è da tempo un obiettivo del Torino, con la dirigenza granata al lavoro per battere la concorrenza, ma non solo: l’Inter ha già chiesto informazioni al club di Ferrara.

E spunta anche un altro club nella corsa al laterale difensivo: secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli sta pensando al classe 1993 di Valdagno. I partenopei sono alla ricerca di un’alternativa per il pacchetto arretrato e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è un suo grande estimatore: si profila un’asta multimilionaria tutta italiana…