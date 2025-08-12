Calciomercato Torino, Mullen verso il Mantova in prestito: nuova esperienza in B per il giovane difensore

Calciomercato Torino, il difensore classe 2005 può lasciare i granata per vestire la maglia del Mantova. Trattativa in corso

Il calciomercato Torino entra nel vivo anche sul fronte delle uscite, con un’operazione che riguarda un giovane talento del vivaio. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Mantova è in trattativa con il club granata per assicurarsi Senan Mullen, difensore classe 2005, con la formula del prestito.

L’operazione, al momento, riguarda esclusivamente il trasferimento temporaneo per una stagione, senza opzioni di acquisto o altri vincoli. Una scelta dettata dalla volontà del Torino di permettere al giovane centrale di accumulare minuti e maturare esperienza in un contesto competitivo, pur restando legato al club piemontese.

Il Mantova, reduce dalla promozione in Serie B, sta lavorando per completare la rosa in vista del ritorno nella categoria cadetta. L’arrivo di Mullen rappresenterebbe un innesto mirato, utile per dare profondità al reparto difensivo e inserire un profilo giovane ma già abituato a un contesto di alto livello grazie al percorso nel settore giovanile del Torino.

Per il club granata, questa operazione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei talenti della Primavera, con l’obiettivo di garantire loro spazio e continuità in campionati competitivi. Il prestito in una squadra come il Mantova consentirebbe a Mullen di affrontare un campionato impegnativo, confrontandosi con attaccanti di esperienza e migliorando così il proprio bagaglio tecnico e tattico.

Il difensore, nato nel 2005, è considerato un prospetto interessante all’interno del vivaio granata, grazie alla sua capacità di adattarsi sia in una difesa a quattro che in un reparto a tre. Pur non avendo ancora esordito in prima squadra, ha mostrato personalità e letture di gioco sopra la media nelle competizioni giovanili.

La trattativa tra Torino e Mantova prosegue, con la formula del prestito secco come base dell’accordo. Entrambe le parti puntano a chiudere in tempi brevi, così da permettere al giocatore di inserirsi al meglio nella nuova realtà e arrivare pronto all’inizio della stagione.