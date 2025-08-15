Calciomercato Torino, i granata valutano attentamente il colpo Oristanio e nodo a centrocampo

Calciomercato Torino, il club granata continua a seguire il fantasista, ma prima servono alcune uscite. Intanto si pensa a un nuovo regista

Il Torino mantiene vivo l’interesse per Gaetano Oristanio, nome che figura nella lista degli obiettivi ormai da quasi due mesi. Le valutazioni all’interno della dirigenza granata sono ancora in corso e, al momento, non è arrivata la chiusura definitiva dell’operazione. La priorità è sbloccare la situazione in uscita: solo con un paio di cessioni si potrà eventualmente affondare il colpo.

Il fantasista, reduce da un buon percorso di crescita, resta comunque un profilo gradito per completare il reparto offensivo, ma l’affare non è ancora in fase conclusiva. La strategia del club è chiara: liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi, per poi muoversi in maniera più decisa.

Parallelamente, il Torino deve affrontare una questione delicata in mezzo al campo. Le prime uscite stagionali hanno mostrato qualche difficoltà nel reparto, con Ivan Ilić che non ha convinto pienamente. Il centrocampista serbo era stato inserito sul mercato, con alcuni interessamenti dalla Russia, ma senza che le trattative trovassero un esito concreto. Attualmente è stato tolto dalla lista dei partenti, anche se la sua posizione potrebbe nuovamente cambiare nel corso delle prossime settimane.

Per questo motivo la società granata è alla ricerca di un regista capace di dare ordine e visione di gioco alla manovra. Il sogno rimane Kristjan Asllani, profilo che piace per qualità tecniche e prospettiva. La concorrenza, però, non manca: il Bologna ha mostrato un forte interesse e la situazione resta aperta. In questo contesto, il principio è semplice: chi formulerà l’offerta migliore avrà le maggiori chance di assicurarsi il centrocampista albanese.

Il Torino, quindi, si muove su due binari paralleli: da un lato le valutazioni su Oristanio, dall’altro la ricerca di un innesto in mediana. La sessione di mercato è ancora aperta e i margini per intervenire ci sono, ma serviranno decisioni rapide e mirate per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.