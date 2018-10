Peter Ankersen, nome nuovo per il Torino: i dettagli

Calciomercato Torino, tentazione Peter Ankersen per la fascia destra: il laterale del Copenaghen costa 2 milioni di euro, ecco i dettagli

Manuel Lazzari ma non solo: il Torino monitora diversi profili per la fascia destra in vista della sessione di mercato invernale. La dirigenza granata sta valutando diversi calciatori anche all’estero e, come riporta Tuttosport, l’ultima tentazione porta in Danimarca: parliamo di Peter Ankersen, 28enne di proprietà del Copenaghen.

Ex Esbjerg e Red Bull Salisburgo, il classe 1990 ha raccolto 20 presenze tra Superligaen e Europa League, attirando l’attenzione del direttore sportivo Davide Petrachi: in scadenza 30 giugno 2020, il cartellino del danese è valutato circa 2 milioni di euro. Attesi aggiornamenti sulle mosse di mercato granata…