Il Toro continua a inseguire Manuel Lazzari: il patron della Spal, Walter Mattioli, conferma le difficoltà nel riuscire a trattenere il giocatore ferrarese

Uno dei nomi più chiacchierati nel calciomercato italiano è quello di Manuel Lazzari, esterno tutta fascia della Spal. Su di lui ci sono Inter, Napoli, ma soprattutto il Torino che lo avrebbe già voluto prendere la scorsa estate. Il club granata, infatti, visto l’utilizzo del 3-5-2, avrebbe volentieri regalato un esterno di qualità al tecnico Mazzarri. Le prestazioni di Lazzari sono lievitate con il passare del tempo, tanto da regalargli la chiamata in Nazionale da Mancini per le partite con Polonia e Portogallo. Walter Mattioli, presidente della Spal, è ormai rassegnato all’idea di perdere il 24enne: «Già quest’anno abbiamo fatto di tutto per tenere Lazzari a Ferrara, il prossimo anno sarà difficile: a questo punto della sua carriera non posso trattenerlo».