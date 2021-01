Calciomercato Torino, Sanabria sempre più vicino. Le ultime

Il Torino starebbe lavorando sempre più intensamente per Antonio Sanabria: ecco le ultime di mercato per i granata di Davide Nicola

Il Torino è sempre più vicino all’acquisto di Antonio Sanabria. L’attaccante ha già lavorato con Davide Nicola al Genoa ed ha fatto molto bene in quell’esperienza.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani potrebbe essere il giorno dell’arrivo in Italia dell’attaccante paraguaiano. Non finisce qui per Nicola ha in mente un altro suo ex giocatore: si tratta di Rolando Mandragora.