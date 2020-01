Calciomercato Torino, svolta per Adopo: panchina e poi prestito

Calciomercato Torino, svolta per Adopo: questa sera andrà in panchina contro l’Atalanta, poi largo al prestito in Serie B

Il “caso Adopo“, al Torino, è prossimo ad una soluzione. Escluso dai convocati sia della prima squadra che della Primavera una settimana fa, il centrocampista classe 2000 questa sera sarà in panchina – complice anche un pacchetto di centrocampisti ridotto all’osso, tra infortuni e squalifiche – per il match con l’Atalanta.

La strategia sull’asse Bava-Fabbrini, quindi, prevederà per il francese l’auspicata cessione in prestito in Serie B, così da poter vivere la prima esperienza “tra i grandi”. Archiviata definitivamente la pista Crotone, nelle ultime ore – secondo Tuttosport – il club granata ha allacciato rapporti con Cosenza, Livorno ed Entella.