Calciomercato Torino, tutto su Messias: oggi Vagnati incontra il Crotone

Calciomercato Torino: i granata spingono per Junior Messias e oggi Vagnati incontrerà il Crotone per chiudere l’affare

Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta alla prima giornata di campionato, il Torino di Juric ha raccolto i favori di grande parte dei tifosi. La squadra, però, non è ancora completa e i granata stanno lavorando per chiudere altri rinforzi. E l’obiettivo numero uno porta il nome di Junior Messias del Crotone.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi il d.s. torinese Vagnati incontrerà Ursino per cercare di chiudere la trattativa. Il brasiliano ha capito il reale desiderio del Torino di acquistarlo e starebbe spingendo anche lui con i calabresi per convincerli ad accettare l’offerta granata. L’affare sembra in discesa e oggi ci saranno quindi ulteriori dettagli.