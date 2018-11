Berenguer potrebbe dare il suo addio al Torino: il Betis in contatto con i granata per lo spagnolo

Dopo neanche due stagioni Alex Berenguer potrebbe dare il suo addio al Torino. Sembrerebbe il Betis sia in contatto con il club granata già da alcuni giorni e che punti a riportare l’ex Osasuna in Spagna. Il giocatore dopo appena 32 partire giocate 2 gol segnati in Serie A potrebbe essere pronto ad un trasferimento già a Gennaio, scelta che probabilmente spetterà allo stesso Berenguer che potrebbe accettare sperando di avere più possibilità di giocare. Il giocatore è un elemento che il tecnico Mazzarri non vorrebbe lasciar andare nonostante lo scarso impiego con il Torino.