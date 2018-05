Jakub Jankto Milan, i rossoneri fanno sul serio per il centrocampista di proprietà Udinese: servono 20 milioni di euro per strapparlo ai friulani

Jakub Jankto è pronto per il salto di qualità. Arrivato all’Udinese nel 2014 dallo Slavia Praga, il centrocampista è stato protagonista di una crescita esponenziale, non passata inosservata ai top club italiani e non. Negli ultimi mesi l’Arsenal lo ha monitorato con grande interesse, con il classe 1996 che ha raccolto 4 reti e 6 assist in Serie A. Ma la candidata principale per assicurarsi le prestazioni del calciatore è un’altra: Jankto Milan, le ultimissime…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Milan è pronto a fare sul serio per Jankto: già cercato nel corso della sessione di mercato invernale, il centrocampista ceco è considerato l’elemento ideale per lo schema di gioco di Gennaro Gattuso ed ha già evidenziato apprezzamento per la meta meneghina. I friulani chiedono almeno 25 milioni di euro per il cartellino del 21enne, che in sede di trattativa potrebbero scendere a 20 milioni: una cifra che il Milan è disposto a mettere sul piatto per regalare un gioiellino di qualità assoluta a mister Gattuso…