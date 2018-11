Rinnovo De Paul, l’Udinese blinda il fantasista argentino: ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2023

Rinnovo De Paul, il fantasista argentino prosegue la sua avventura con la maglia dell’Udinese. A un passo dall’addio in estate, l’ex Valencia ha ufficialmente messo nero su bianco il prolungamento fino al 30 giugno 2023. Ecco il commento del direttore sportivo bianconero Daniele Pradè: «Questo rinnovo arriva al termine di un’estate particolare, Rodrigo crede nel progetto Udinese e lo ha sposato: ne siamo felici».

Queste, invece, le parole di Rodrigo De Paul: «Sono molto felice del rinnovo, significa che la società ha fiducia in me. La querelle estiva? Si è detto di più di quanto non sia successo: dopo aver parlato con l’allenatore, il direttore mi ha fatto capire cosa volevano da me». Un rinnovo importante per i friulani, con il numero 10 che è finito nel mirino dell’Inter.