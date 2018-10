La trattativa Inter-De Paul entrerà nel vivo in estate ma intanto i nerazzurri hanno già ottenuto il sì del giocatore

Rodrigo De Paul è finalmente esploso in Serie A. Cinque gol e tre assist in dieci partite. Il talento argentino ha messo in mostra tutto il suo valore con la maglia dell’Udinese e ovviamente accendendo i riflettori su di lui. Se in un primo momento sembrava che la Juve potesse chiudere per il giocatore, oggi i rapporti sono piuttosto freddi. E’ stato vicinissimo ad indossare la maglia viola della Fiorentina quest’estate, tutto sfumato sul più bello. Negli ultimi giorni, l’Inter si è fatta seriamente sotto e ha preso informazioni sulla situazione di De Paul. L’Udinese non ascolterà offerte inferiori ai 30 milioni, ma tutto dipenderà dal rendimento del giocatore durante i prossimi mesi; non vuole venderlo a gennaio, i nerazzurri si sono mossi per giugno al momento senza ancora formulare offerte ma sapendo del gradimento totale da parte del giocatore.

I nerazzurri avrebbero già ottenuto il sì del giocatore, affascinato dalla società milanese in pieno rilancio sportivo. Sullo sfondo però c’è anche il Napoli: Giuntoli ne adora le qualità, Ancelotti potrebbe utilizzarlo in diversi ruoli con la sua abitudine alle rivoluzioni tattiche e De Paul rientra perfettamente nei parametri di costo del Napoli, sia sotto l’aspetto cartellino sia per un ingaggio non impegnativo. La corsa è apertissima.