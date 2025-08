Calciomercato Udinese, Thauvin torna in Francia: il Lens offre 8 milioni ai friulani, l’affare è alle battute finali

Calciomercato Udinese, Thauvin ha deciso! Torna in Francia: il Lens ha offerto 8 milioni ai friulani, l’affare è alle battute finali. I dettagli

Un Campione del Mondo torna a casa, in Ligue 1, per l’ultimo, grande capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Florian Thauvin è a un passo dal lasciare l’Udinese per trasferirsi al RC Lens. La trattativa tra i due club sarebbe in dirittura d’arrivo, con l’operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di 8 milioni di euro. Per l’attaccante francese, a 32 anni, si tratterebbe di un ritorno in grande stile nel campionato che lo ha consacrato come uno dei talenti più puri della sua generazione, un colpo di esperienza e qualità per un club ambizioso come quello giallorosso.



Dopo essere diventato Campione del Mondo con la Francia nel 2018, Thauvin ha vissuto una carriera ricca di esperienze diverse e talvolta inaspettate. Divenuto una vera e propria bandiera dell’Olympique Marsiglia, ha sorpreso tutti scegliendo di trasferirsi in Messico, al Tigres, prima di tornare nel calcio che conta in Europa per vestire la maglia dell’Udinese. In Friuli, in due stagioni, ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello, un leader tecnico capace di fare la differenza con la sua classe, la sua visione di gioco e la sua capacità di essere decisivo. La sua cessione, per l’Udinese, rappresenta un’operazione economicamente vantaggiosa, che permette di monetizzare il cartellino di un giocatore over 30 per reinvestire su profili più giovani, in linea con la filosofia del club.



Per il Lens, invece, l’acquisto di Thauvin è un colpo da novanta. Il club, che si è affermato come una delle realtà più solide e ambiziose del calcio francese, si assicura un giocatore di immensa esperienza internazionale, un profilo perfetto per alzare il livello qualitativo della rosa e per fare da guida ai tanti giovani talenti presenti in squadra. La trattativa, secondo Di Marzio, è alle battute finali: Thauvin è pronto a iniziare l’ultima, prestigiosa avventura della sua carriera, tornando a brillare nel campionato che lo ha lanciato nel grande calcio.