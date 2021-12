Calciomercato Verona: contatti avviati col Cagliari per Simeone. I dettagli

Il Verona vuole riscattare anticipatamente Giovanni Simeone: contatti avviati col Cagliari per trasformare il prestito in cessione definitiva

Novità di calciomercato in casa Verona. Come riportato da L’Unione Sarda, il club scaligero avrebbe manifestato l’intenzione di riscattare in anticipo per 12 milioni di euro Giovanni Simeone, di proprietà del Cagliari.

I due club potrebbero accordarsi per trasformare il prestito in cessione definitiva. La decisione garantirebbe alla società di Tommaso Giulini una somma abbastanza importante da spendere durante la sessione invernale di calciomercato.