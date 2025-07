Calciomercato Verona, dal Brasile ecco il nuovo colpo: Giovane Santana do Nascimento pronto a sbarcaare in Serie A!

L’Hellas Verona si prepara ad accogliere un nuovo talento dal Brasile: Giovane Santana do Nascimento, classe 2002, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore gialloblù. L’attaccante ha detto no al rinnovo proposto dal Corinthians, rispettando la parola data alla dirigenza veneta, nonostante l’interesse concreto di diversi club, soprattutto dal campionato portoghese.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa è in dirittura d’arrivo. La determinazione del Verona e il progetto tecnico presentato da Paolo Zanetti hanno convinto Santana a intraprendere la sua prima avventura europea in Serie A.

Ma che tipo di giocatore è Giovane Santana? Attaccante moderno, dotato di buona tecnica e notevole forza fisica, il brasiliano compirà 22 anni a novembre. Cresciuto nel vivaio del Corinthians, è stato convocato nella Nazionale brasiliana Under 20 e ha partecipato alle ultime Olimpiadi con l’Under 23, confermando il suo status di giovane promessa.

Nonostante il suo ruolo naturale sia quello di attaccante, Santana ama partire largo, anche se non è un’ala pura. È un giocatore che cerca spesso la conclusione, sfruttando un tiro potente e preciso, ma che non fa della velocità o dell’esplosività i suoi punti di forza. Dal punto di vista tattico, ha ancora margini di crescita, come molti giovani sudamericani che si confrontano per la prima volta con il calcio europeo.

«Non è ancora un giocatore completo», fanno sapere dallo staff tecnico del Verona. Il compito di Paolo Zanetti, al suo primo anno sulla panchina scaligera, sarà proprio quello di aiutarlo a completarsi, trovando la sua posizione ideale in campo e migliorandone la produttività offensiva.

Al momento, le sue statistiche realizzative non sono ancora da bomber, ma la dirigenza dell’Hellas scommette su un talento grezzo da plasmare. L’arrivo di Giovane Santana rappresenta un investimento sul futuro, in perfetta linea con la filosofia del club