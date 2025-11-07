Calciomercato Verona, Giovane Santana nel mirino di una big italiana. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Verona: l’Inter punta su Giovane Santana. La situazione attuale di mercato

Nel panorama del Calciomercato Verona, uno dei giovani più promettenti ha attirato l’attenzione dei grandi club italiani: Giovane Santana do Nascimento, classe 2003 dell’Hellas Verona. Il talento brasiliano ha impressionato l’Inter durante la sfida al “Bentegodi”, dimostrando personalità, tecnica sopra la media e una visione di gioco matura per la sua età. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio segue con grande interesse la crescita del giocatore da diverse settimane, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi futuri.

Il legame con Carlos Augusto

Un elemento che potrebbe favorire l’Inter nella corsa a Giovane Santana è il suo rapporto con Carlos Augusto, terzino sinistro dell’Inter classe 1999. I due brasiliani sono amici di lunga data e hanno condiviso un’esperienza al Corinthians prima di prendere strade diverse. Il quotidiano torinese racconta che mercoledì sera, poche ore dopo la gara di Champions contro il Kairat Almaty, i due si sono incontrati a cena a Milano. Se da un lato si è parlato di vita e carriera, dall’altro non è escluso che sia emerso anche qualche accenno al futuro e al mercato, alimentando le voci di un possibile trasferimento di Giovane in nerazzurro.

L’influenza di Beppe Riso

Un altro dettaglio da non sottovalutare nel contesto del Calciomercato Verona riguarda il procuratore del ragazzo. Giovane Santana fa parte della scuderia di Beppe Riso, uno dei procuratori più influenti del calcio italiano, che cura anche gli interessi di diversi giocatori dell’Inter. Questo legame potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per i nerazzurri, facilitando le trattative e aumentando le probabilità che il giovane talento brasiliano arrivi a Milano.

Milan e Atalanta in corsa

Nonostante l’Inter sembri partire favorita, Giovane Santana resta nel mirino anche di Milan e Atalanta. Tuttavia, la combinazione tra talento, amicizia con Carlos Augusto e la rete di rapporti consolidata dall’Inter potrebbe fare la differenza nella corsa al giocatore. Nel frattempo, i nerazzurri lavorano anche sul rinnovo del laterale brasiliano: Carlos Augusto sarebbe vicino a prolungare fino al 2030, con un ingaggio di circa 3 milioni più bonus, consolidando così il suo ruolo sia in campo che come possibile facilitatore per l’arrivo di Giovane.

In definitiva, il Calciomercato Verona potrebbe vedere nei prossimi mesi un’importante operazione tra l’Hellas e l’Inter, con Giovane Santana al centro dell’attenzione come uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale e internazionale.

