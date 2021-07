Calciomercato Verona: ipotesi Zirkzee del Bayern Monaco. Le ultime

Calciomercato Verona: la società gialloblù ha messo gli occhi su Joshua Zirkzee del Bayern Monaco. Le ultime

Il Verona prosegue la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie A. L’ultima idea della società gialloblù porta a Joshua Zirzkee del Bayern Monaco.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Verona sta intensificando i contatti con i bavaresi per il prestito del giovane attaccante ex Parma. Su di lui anche Anderlecht e Feyenoord.