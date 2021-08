Calciomercato Verona: il club gialloblù ha ottenuto il sì dell’Atalanta per il trasferimento in prestito di Bosko Sutalo

Il Verona ha incassato il sì dell’Atalanta per il trasferimento in prestito di Bosko Sutalo. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il difensore raggiungerà il nuovo club nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.