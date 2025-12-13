Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di diverse big. Addio a gennaio? Le indiscrezioni in casa gialloblu

Calciomercato Verona, l’Inter punta Giovane Santana do Nascimento. I nerazzurri valutano un accordo

Il Calciomercato Verona entra nel mirino dell’Inter, che osserva con grande attenzione uno dei profili più interessanti della Serie A emersi in questa prima parte di stagione: Giovane Santana do Nascimento, giovane attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri stanno lavorando sottotraccia per assicurarsi il talento gialloblù, considerato perfetto per il progetto a lungo termine di Cristian Chivu.

Giovane è alla sua prima esperienza in Europa e si è subito imposto come una delle rivelazioni del campionato. Con la maglia dell’Hellas Verona ha già collezionato 3 gol e 4 assist, dimostrando rapidità, tecnica e capacità di giocare sia come punta centrale sia da esterno offensivo. Le sue qualità di attaccare la profondità, la visione di gioco e il dribbling lo rendono un elemento particolarmente apprezzato dallo staff tecnico nerazzurro.

Il Calciomercato Verona potrebbe vedere un’operazione già a gennaio: l’Inter avrebbe in mente di proporre un accordo per un trasferimento da 20-25 milioni di euro, bloccando il cartellino del giocatore ma lasciandolo in prestito in Veneto fino a giugno. Una soluzione vantaggiosa per entrambe le società: il Verona incasserebbe una cifra importante senza perdere immediatamente uno dei suoi protagonisti, mentre l’Inter pianificherebbe il futuro rinforzando l’attacco con un talento emergente.

L’interesse dei nerazzurri conferma la strategia di programmazione della squadra, attenta a costruire una rosa competitiva non solo per l’attuale stagione, ma anche per le successive. Il dossier Giovane Santana do Nascimento resterà quindi caldo nelle prossime settimane e il Calciomercato Verona sarà sotto i riflettori, con i tifosi gialloblù pronti a seguire con attenzione l’evoluzione della trattativa.

