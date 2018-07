Virtus Entella al lavoro sul mercato, è fatta per il gioiellino Mattia Retucci: l’attaccante classe 2000 arriva dal Palermo, ecco la foto della firma

Dopo l’amara retrocessione in Serie C, la Virtus Entella è pronta a lottare fin da subito per la promozione nella serie cadetta. La dirigenza chiavarina è al lavoro sul mercato per fornire acquisti di spessore al tecnico Roberto Boscaglia e, dopo l’acquisto di Andrea Paolucci dalla Ternana, i biancazzurri hanno messo a segno un grande colpo di prospettiva: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com è fatta per l’attaccante Mattia Retucci, prelevato dal Palermo.

Classe 2000, Retucci è uno dei prospetti classe 2000 più interessanti del panorama nostrano e sarà da subito a disposizione di mister Boscaglia per la prossima stagione. Nato a Gela, il centravanti è reduce dall’esperienza con la Primavera rosanero ed è pronto a vivere una nuova avventura da protagonista. L’operazione è stata conclusa dalla Ro. An. Management di Pasquale De Rosa e Gianluca Anatriello, con il calciatore che ha messo nero su bianco il contratto con la Virtus Entella.