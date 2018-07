Zidane-Juventus, certi amori non finiscono: clamorosa indiscrezione dalla Spagna, Zizou sarà il nuovo braccio destro del direttore sportivo Fabio Paratici

«Zinedine Zidane Juventus: è fatta per il ritorno»: questa l’indiscrezione bomba lanciata dai colleghi di Libertad Digital. Ieri a Torino Cristiano Ronaldo è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Juventus: ribattezzata l’operazione del secolo, la trattativa ha portato 100 milioni nelle casse del Real Madrid, con il fuoriclasse portoghese che guadagnerà 30 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Ma attenzione anche a Zizou.

Il portale spagnolo rivela infatti che, a distanza di poche settimane dal suo clamoroso addio al Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto a tornare alla Juventus: non come allenatore, bensì come dirigente. Il giornalista iberico Juanma Rodriguez, citando conferme da fonti vicine alla famiglia Agnelli, ha affermato che l’ex numero 21 bianconero entrerà a fare parte dello staff del direttore sportivo Fabio Paratici a partire da ottobre. Una idea maturata proprio grazie all’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, suo pupillo a Madrid: Libertad Digital sottolinea che questa sera verranno rivelati ulteriori dettagli. Attese conferme da casa Juve, dove è in corso un vero e proprio restyling tecnico, forse anche dirigenziale.