Calciomercato: Zirkzee pronto a tornare in Italia? Un club ora fa sul serio: ecco la posizione del Manchester United

Calciomercato Serie A: Zirkzee torna in Italia? Una squadra adesso fa sul serio: spunta la posizione del Manchester United

Il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente movimentato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, e uno dei nomi più discussi è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, apprezzato per tecnica, visione di gioco e capacità di muoversi su tutto il fronte d’attacco, è finito nel mirino di diversi top club italiani ed europei.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha individuato in Zirkzee un possibile rinforzo ideale per elevare la qualità del reparto avanzato. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, valutano con attenzione l’operazione, convinti che il talento dell’olandese possa integrarsi perfettamente nel loro sistema di gioco. Tuttavia, la concorrenza più concreta sembra arrivare dalla Roma, che appare il club italiano più deciso a trasformare l’interesse in una trattativa reale, considerandolo una pedina chiave per potenziare l’attacco.

A complicare i piani delle italiane c’è però il Manchester United, attuale proprietario del cartellino. I Red Devils non sembrano intenzionati a cedere Zirkzee, né in prestito né a titolo definitivo, almeno per il momento. La ragione è legata alla Coppa d’Africa: lo United perderà diversi giocatori impegnati nella competizione, ritrovandosi con una rosa ridotta. Per questo il club inglese considera fondamentale trattenere l’olandese, anche come alternativa dalla panchina. Per Milan e Roma, dunque, gennaio si prospetta come una corsa contro il tempo: solo convincendo lo United a rinunciare al suo jolly offensivo si potrà aprire uno spiraglio per portare Zirkzee in Serie A.

