Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Il giocatore spaventa i tifosi: «Quando ti vuole un allenatore come Conte...»

Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Le dichiarazioni dell’attaccante dei rossoblù che spaventano i tifosi

Nella preparazione verso i Mondiali del 2026, la Svizzera ha affrontato il primo test amichevole estivo di giugno realizzando 4 reti nel 4-2 al Messico.

Un successo che ha visto tra i protagonisti dell’incontro anche Dan Ndoye, attaccante esterno del Bologna, nome caldo del calciomercato, fortemente corteggiato dal Napoli, che ha ricambiato il flirt ai microfoni di RSI con delle dichiarazioni che fanno preoccupare un po’ i tifosi emiliani che lo vorrebbero ancora in rossoblù.

DICHIARAZIONI – «Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po’ di vacanze e vediamo. Certo, quando una squadra vince lo Scudetto e un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al Bologna e gioco per la Nazionale, voglio pensare solo a questo».