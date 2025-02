Caldiero-Giana Erminio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mario Berti andrà in scena la sfida di Coppa Italia di Serie C Caldiero-Giana Erminio: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mario Berti di Caldiero si giocherà la gara valevole per Coppa Italia di Serie C tra Caldiero-Giana Erminio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CALDIERO TERME (3-4-2-1): Crespi; Pelagatti, Pelamatti, Nessi; Mazzolo, Mondini, Gattoni, Gobetti; Fasan, Marras; Cazzadori. All. Bressan.

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Mangiapoco, Alborghetti, Scaringi, Previtali, Caferri, Nichetti, Marotta, De Maria, Lamesta, Renda, Avinci. All. Chiappella.

Orario e dove vederla in tv

Caldiero-Giana Erminio si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 12 febbraio per la Coppa Italia di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.