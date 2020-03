Calendario Torino, come cambiano gli impegni dei granata di Longo in caso di slittamento del prossimo turno

Del doman non v’è certezza. Soprattutto, in questi giorni caratterizzati dall’emergenza coronavirus, in tema di calendario. Con i prossimi impegni della Serie A soggetti a continue ipotesi di cambiamenti.

L’ultima e più probabile vorrebbe, ora, uno slittamento delle giornate per permettere il recupero delle gare rinviate nell’ultimo weekend. Uno scenario che manterrebbe invariato il ciclo di tre partite in otto giorni per gli uomini di Longo, solo posticipandolo di una settimana: nessun impegno nel prossimo fine settimana, quindi le tre sfide ravvicinate con Udinese (sabato 14), Parma (mercoledì 18) e Cagliari (domenica 22).