Calhanoglu e quello che sarà il suo futuro. Una rivale si allontana: nel mezzo anche il piano dell'Inter. Le ultime - Calcio News 24

Calhanoglu resta all’Inter? Il Galatasaray ancora lontano dall’intesa. La situazione attuale dei rossoblu

Il futuro di Calhanoglu sembra sempre più vicino alla conferma in nerazzurro. Nonostante le insistenti voci provenienti dalla Turchia, l’Inter non ha ricevuto alcuna proposta concreta per il centrocampista turco. Il club nerazzurro, infatti, ha già stabilito che con l’inizio del ritiro estivo non saranno più prese in considerazione offerte per il numero 20. A oggi, dunque, Calhanoglu è destinato a restare a Milano, salvo clamorose sorprese da Istanbul.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter ha intenzione di costruire il centrocampo dell’Inter 2025-26 attorno proprio a Calhanoglu, considerato un punto fermo della rosa. Anche il calciatore, nonostante qualche frizione passata con Lautaro Martínez, ha manifestato la volontà di proseguire la sua avventura nerazzurra. Il presidente Giuseppe Marotta, inoltre, ha garantito pieno sostegno al giocatore, rasserenando l’ambiente interno.

Sul fronte turco, il Galatasaray ha manifestato interesse per Calhanoglu, ma senza mai affondare davvero il colpo. Durante una telefonata con il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, il vicepresidente del club giallorosso, Abdullah Kavukçu, non ha presentato alcuna offerta ufficiale. La mancanza di una proposta concreta lascia intendere che il Galatasaray, almeno per ora, ha altre priorità.

Tra queste, spicca il caso Victor Osimhen, che resta l’obiettivo numero uno del club turco. Se la pista che porta al centravanti del Napoli dovesse sfumare, il Galatasaray potrebbe tornare alla carica per Calhanoglu, ma i tempi stringono. L’Inter, dal canto suo, ha già fissato il prezzo del regista: serviranno almeno 25-30 milioni di euro per iniziare una trattativa.

Tuttavia, in casa nerazzurra non c’è alcun allarme. Chivu, futuro tecnico interista, e la dirigenza accoglierebbero Calhanoglu a braccia aperte, convinti che il suo ruolo sarà centrale nel progetto tecnico della nuova stagione. Le tensioni con i compagni sembrano ormai superate, e il giocatore gode della fiducia dell’intero spogliatoio.

Il futuro di Calhanoglu, quindi, appare sempre più tinto di nerazzurro. Solo un’offerta concreta e importante potrà cambiare gli equilibri. Fino ad allora, il regista turco resta il faro del centrocampo dell’Inter che verrà.