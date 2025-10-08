Calhanoglu, si riapre la pista per quella squadra a gennaio? La situazione del centrocampista dell'Inter - Calcio News 24

Inter Calhanoglu: chiarita la coincidenza con il Galatasaray, nessun contatto per il centrocampista

Negli ultimi giorni le immagini circolate sui social hanno alimentato un’ondata di speculazioni sul futuro di Hakan Calhanoglu, regista e leader dell’Inter. Gli scatti mostravano l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, e il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, all’interno del noto ristorante milanese di Salt Bae (Nusret). La curiosa coincidenza ha subito scatenato le ipotesi di un possibile incontro con il numero 20 nerazzurro, da tempo nel mirino della società turca.

Già durante l’estate, infatti, erano emersi rumors su un possibile tentativo del Galatasaray di riportare in patria Calhanoglu, simbolo della nuova Inter di Simone Inzaghi e perno del centrocampo. La presenza dei dirigenti del club turco nello stesso locale in cui il giocatore era stato ospite pochi giorni prima è bastata per accendere il dibattito tra tifosi e media.

Tuttavia, le indiscrezioni sono state prontamente smentite. Il giornalista di Milliyet, Nevzat Dindar, ha riportato le parole dei portavoce del Galatasaray, che hanno chiarito: «Da dove arriva questa notizia? Non c’è stato alcun incontro con Calhanoglu». Una dichiarazione che mette fine alle voci su un presunto contatto tra le parti e ridimensiona quella che, di fatto, sembra essere stata solo una coincidenza.

La posizione dell’Inter resta chiara: Calhanoglu è considerato un pilastro del progetto tecnico e una figura chiave nello spogliatoio. Dopo una stagione da protagonista, il centrocampista turco ha consolidato il suo ruolo da regista e uomo d’ordine nel sistema di Inzaghi, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Anche lo stesso giocatore, in diverse interviste, ha ribadito la sua soddisfazione per la permanenza a Milano e la fiducia riposta nel progetto nerazzurro.

Il legame tra Inter e Calhanoglu appare oggi più saldo che mai. Nonostante l’interesse ricorrente dei club turchi, il numero 20 sembra determinato a proseguire il suo percorso in Serie A, dove si è affermato come leader tecnico e carismatico.

In definitiva, l’episodio del ristorante e le immagini diventate virali non rappresentano altro che una coincidenza. Nessuna trattativa in corso, nessun ritorno in patria: Calhanoglu resta al centro del mondo Inter, con l’obiettivo di guidare ancora una volta i nerazzurri verso nuovi traguardi.