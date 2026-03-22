Calzona svela: «Napoli? Osimhen non si allenava mai! In tanti avevano problemi con la società, c’è una cosa che non mi aspettavo»

Il ct della Slovacchia, Franceso Calzona, torna sulla sua parentesi sulla panchina del Napoli, raccontando alcuni retroscena e aneddoti

Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, ha rivissuto la sua esperienza sulla panchina azzurra, che è seguita al trionfo del terzo scudetto conquistato da Luciano Spalletti. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, l’attuale commissario tecnico della Slovacchia ha definito quella stagione come “disgraziata”, sottolineando le difficoltà vissute dal club partenopeo dopo il successo tricolore.

Calzona, chiamato da Aurelio De Laurentiis per gestire un Napoli in confusione dopo l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia, ha raccontato i problemi con la società e il morale basso all’interno dello spogliatoio. Tra le difficoltà, il tecnico ha menzionato i problemi di Victor Osimhen, che non si allenava regolarmente, e Khvicha Kvaratskhelia, che non si sentiva felice. Inoltre, ha criticato gli acquisti effettuati, definendoli poco all’altezza delle aspettative.

Nonostante le difficoltà, Calzona ha espresso il suo rimpianto per un’annata complicata, ma ha anche sottolineato gli insegnamenti tratti da quella esperienza. Il rapporto con De Laurentiis resta positivo, ma l’ex allenatore azzurro non dimentica quanto fosse delicata la situazione in quel periodo.

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PREPARAZIONE FISICA E MERCATO – «Già dall’estate andava fatto un lavoro diverso, in tanti avevano problemi con la società e fin dall’inizio miravano solamente ad arrivare a fine stagione. E poi gli acquisti fatti… nessuno era all’altezza e infatti sono andati via tutti, Ngonge a parte, ceduto solamente quest’anno. Parliamone…»

OSIMHEN E KVARATSKHELIA – «Avevano tutti e due problemi con la società. Osimhen che non si allenava mai, Kvara che non si sentiva felice… Di certo non mi aspettavo di ritrovarmi in una situazione così delicata, però è stata comunque un’esperienza bellissima, dalla quale ho imparato tanto. Con il presidente ho ancora un buon rapporto, resta il rimpianto per un’annata davvero disgraziata».