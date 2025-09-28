Camarda in pieno recupero manda in estasi il Lecce: 2-2 col Bologna al Via del Mare. Il classe 2008 la impatta last second dalla panchina

Un finale da film, un pareggio che sa di giustizia e uno stadio in visibilio. Lecce e Bologna si dividono la posta in palio al termine di una partita spettacolare, terminata 2-2 grazie a un colpo di testa all’ultimo respiro del giovane Francesco Camarda. Una gara vibrante, in cui i salentini hanno colpito tre legni e si sono visti rimontare e superare, prima di trovare la forza per un’impresa finale che ha premiato il loro coraggio e punito un Bologna a due facce.

Sotto una pioggia battente, il Lecce di Di Francesco parte a mille, aggredendo un Bologna sorpreso e compassato. Al 13′, dopo una grande parata di Skorupski, è Lassana Coulibaly a sbloccare il risultato, approfittando di un’incertezza della difesa rossoblù. I padroni di casa dominano, sfiorano il raddoppio con una traversa colpita da Morente e sembrano in totale controllo. Ma il Bologna, quasi dal nulla, trova la fiammata per rientrare: Kouassi atterra Dallinga in area, è rigore netto. Dal dischetto, Riccardo Orsolini è glaciale, segna il suo 68° gol in Serie A con il Bologna e supera una leggenda come Giuseppe Signori.

La ripresa si apre sulla stessa falsariga, con il Lecce che colpisce un altro palo con Coulibaly. Il Bologna, però, cresce e si affida alle parate decisive di uno straordinario Skorupski, che nega il gol a Gallo con un intervento prodigioso. La beffa per i salentini si materializza quando il neo-entrato Jens Odgaard trova la deviazione vincente che porta in vantaggio gli ospiti. Sembra finita, ma il Lecce non si arrende. Nel finale assedio, Pierotti colpisce il terzo legno della giornata. All’ultimo secondo, su calcio d’angolo, il giovanissimo Camarda, in prestito dal Milan, si libera della marcatura di Miranda e con un’incornata da centravanti vero firma il meritatissimo 2-2, mandando in estasi il “Via del Mare”.