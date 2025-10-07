Camarda tra Lecce e Nazionale: le parole di Baldini non lasciano dubbi sul suo talento - Calcio News 24

Camarda incanta Baldini: il giovane del Lecce conquista l’Italia Under 21

Durante la sosta per le nazionali, riflettori puntati sull’Italia Under 21, che si prepara alle sfide di qualificazione contro Svezia e Armenia. Tra i convocati c’è anche Francesco Camarda, giovane attaccante del Lecce, arrivato in prestito dal Milan e già protagonista in Serie A con il suo primo gol tra i professionisti.

In conferenza stampa, il commissario tecnico Silvio Baldini ha speso parole di grande stima nei confronti di Camarda, sottolineando non solo il talento dell’attaccante giallorosso, ma anche la sua maturità e il suo legame con la maglia azzurra. Secondo Baldini, Camarda rappresenta un esempio di serietà e determinazione, qualità fondamentali per un giovane che sta muovendo i primi passi nel calcio dei grandi.

Camarda e la telefonata dopo l’infortunio

Il CT ha raccontato un episodio significativo, legato al precedente raduno saltato da Camarda per una commozione cerebrale. Nonostante l’infortunio, il giovane del Lecce ha contattato Baldini per esprimere la sua voglia di tornare:

«Dopo lo stop, mi ha chiamato per dirmi che sperava di avere un’altra occasione. Questo per me è il segnale di un ragazzo che tiene davvero alla Nazionale. È maturo, concentrato e consapevole del suo percorso.»

Lecce, vetrina perfetta per crescere

Il passaggio al Lecce si sta rivelando fondamentale per Camarda, che ha trovato spazio e fiducia nella squadra pugliese. Il primo gol in Serie A, arrivato nello scorso weekend, ha confermato le sue qualità da attaccante puro, capace di muoversi con intelligenza negli ultimi metri. Baldini ha esaltato questa dote:

«È un finalizzatore. Vede la porta, si fa trovare al posto giusto nei momenti decisivi. Non è fortuna: è istinto.»

Il Lecce, da sempre attento a valorizzare i giovani, sta permettendo a Camarda di sviluppare il suo potenziale in un contesto competitivo ma equilibrato. Per la Nazionale, e per il futuro del calcio italiano, questo rappresenta un investimento importante.

In conclusione, tra il Lecce e la maglia dell’Under 21, Camarda sta costruendo un percorso di crescita concreto. Con le giuste opportunità e il carattere dimostrato finora, il suo nome è destinato a diventare sempre più centrale nel panorama calcistico nazionale.