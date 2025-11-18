 Cambiaghi: «Sogno la Champions. Nazionale? Felice anche se...»
Bologna News

Cambiaghi rivela: «Scudetto? Noooo dai. Il nostro livello è alto, siamo uniti. Sogno la Champions, l’anno scorso non ero in lista. Nazionale? Ero felice anche se…»

Cambiaghi

Cambiaghi, esterno del Bologna, parla alla Gazzetta dello Sport della coesione del gruppo e dei suoi sogni nel calcio: la Champions League

Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della forza del gruppo e delle ambizioni future. Il calciatore ha sottolineato l’importanza della coesione tra i compagni e la determinazione della squadra, ma non si è lasciato coinvolgere da voci premature su uno Scudetto.

SULL’UNITÀ DEL GRUPPO«Il livello che abbiamo raggiunto è alto. Siamo uniti e ci vogliamo bene, c’è davvero una coesione quasi famigliare. In campo poi giochiamo un calcio che diverte, di alta intensità, alla ricerca del risultato sempre e contro tutti».

SCUDETTO? NON ANCORA, MA…«Noooo dài (sorride). Troppo… Oh, poi se arriva lo prendo: il calcio è strano… Noi dobbiamo continuare a fare della nostra casa il solito luogo sicuro e vivere tutto quel che di bello c’è. Cosa abbiamo dimostrato battendo il Napoli? Che al Dall’Ara è tosta per tutti, di essere attenti, saper sfruttare i momenti e tenere un risultato anche contro squadre più forti».

SUI SUOI MINUTI CON LA NAZIONALE«Non ho toccato palla ma non importa. Ero felice e concentrato. Mi sono ripetuto “È tutto vero Nic”. Italiano mi ha detto: “Avrei pagato per poter vivere un’emozione”. Anche a lui devo qualcosa».

SOGNI FUTURI: LA CHAMPIONS LEAGUE«Cosa sogno adesso? La Champions. L’anno scorso non entrai in lista per il brutto infortunio al ginocchio: vorrei tornarci, conoscerla, canticchiare quella canzoncina…».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A

