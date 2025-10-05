Cambiaso post Juve Milan: «Dovevamo fare di più. Spirito? In campo penso che noi abbiamo...» - Calcio News 24

Cambiaso dopo Juve-Milan: «Più entusiasmo, ma potevamo fare di più»

Andrea Cambiaso ha analizzato il pareggio tra Juventus e Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. Il giovane esterno bianconero ha condiviso le sue impressioni sulla gara, sulla prestazione della squadra e sullo stato d’animo dello spogliatoio, sottolineando alcuni aspetti cruciali del momento che sta vivendo la Juventus.

Un altro pareggio, ma lo spirito è positivo

Cambiaso ha esordito commentando il momento della squadra, reduce da cinque pareggi consecutivi in campionato: «Nello spogliatoio c’è entusiasmo. Sono state tutte partite diverse ma bisogna andare avanti con fiducia ed entusiasmo». Nonostante la mancanza di vittorie, Cambiaso sottolinea come l’atteggiamento del gruppo rimanga positivo, segnale che l’ambiente juventino è coeso e consapevole dei propri margini di crescita.

Partita bloccata, ma si poteva fare di più

Riguardo al match contro il Milan, Cambiaso ha spiegato: «Non mi aspettavo nulla di diverso. Conosco il mister e sapevo che sarebbe stata una partita molto bloccata ed equilibrata». Il terzino ha riconosciuto che, sul piano offensivo, la Juventus avrebbe potuto fare qualcosa in più, soprattutto sugli esterni: «Offensivamente potevamo fare meglio, ci abbiamo provato. Il Milan ha una grande fase difensiva». Cambiaso ha comunque evidenziato la solidità difensiva mostrata dalla sua squadra: «Abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma nel calcio gli episodi fanno la differenza».

Un gruppo che cresce: più unito rispetto al passato

Cambiaso ha poi fatto un paragone con la scorsa stagione, evidenziando i cambiamenti interni allo spogliatoio: «C’è più entusiasmo rispetto all’anno scorso. Il gruppo è cambiato, ma non tantissimo: siamo più affiatati, c’è più voglia di giocare insieme». Parole che lasciano trasparire una ritrovata coesione tra i giocatori, elemento chiave per affrontare una stagione lunga e complessa come quella bianconera.

In conclusione, le parole di Andrea Cambiaso mostrano la maturità di un giocatore sempre più centrale nel progetto della Juventus. Il suo contributo, sia in campo che fuori, rappresenta una risorsa importante per la squadra di Massimiliano Allegri. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, e l’entusiasmo che trasmette è un segnale positivo per il futuro.