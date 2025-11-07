Cambiaso Juve, l’intervista alla Gazzetta: «Spalletti? Rispetto a quello che ho conosciuto in nazionale è cambiato. Juve in corsa Scudetto? Giusto»

Cambiaso Juve, l’intervista dell’esterno bianconero alla Gazzetta: «Juve in corsa per lo Scudetto? Giusto, anzi logico»

Alla vigilia del derby della Mole, Andrea Cambiaso ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: domani sera la Juventus affronterà il Torino all’Allianz Stadium e l’esterno bianconero ha raccontato le sue sensazioni. Ecco un estratto delle sue parole:

SPALLETTI – «Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato un bel po’ di novità. Rispetto a quello che ho conosciuto in nazionale è cambiato parecchio: cura del particolare, in ogni momento del lavoro: dal rinvio da fondo campo alla rimessa laterale al fischio di inizio. Vive di pallone ventiquattro ore al giorno, penso che veda migliaia di partite, il suo metodo è un metodo moderno di insegnare calcio»

SCUDETTO – «Juve in corso per lo Scudetto? Giusto e, direi, logico. Quando ce lo ha detto negli spogliatoi, alla Continassa, gli siamo andati tutti dietro: prima di Cremona avevamo sei punti di distacco dalla vetta, dopo Cremona ne abbiamo quattro. Questione di numeri…»

FAVORITE – «Napoli ed Inter. Napoli perché campione in carica, l’Inter per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Dietro ce la giochiamo anche noi in una lotta aperta, apertissima… e se la lotta è aperta, apertissima può anche accadere di tutto»

