Cambiasso in clima derby: «Sono due quelli che terrò sempre nel cuore»

Esteban Cambiasso non dimentica le emozioni da derby: l’ex centrocampista dell’Inter parla della stracittadina milanese alla vigilia dell’attesa sfida

Esteban Cambiasso e il clima derby. Attesa ed emozione per chi, come lui, di derby ne ha vissuti tanti. L’ex centrocampista dell’Inter, alla vigilia del derby numero 169 in campionato, ha raccontato le sue sensazioni in vista della stracittadina milanese: «Il mio ricordo del derby mi porta alla settimana che lo precede, mi piaceva andare in giro per Milano e vedere come lo vivevano i tifosi. E’ una settimana speciale – le sue parole a Sky Sport – Se penso a quelli giocati ne ho due nel cuore: il primo quando segnai il 2-1 e vincemmo poco prima di Natale (2007, ndr), poi quando segnò Adriano e vincemmo al 92′ (dicembre 2005, ndr). Il derby porta emozioni positive e negative e in me resteranno sempre».