Spalletti sul derby: «Termometro per misurare quanto siamo malati di Inter»

Derby Inter-Milan, vigilia della sfida valida per la nona giornata di Serie A: le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa

Inter-Milan, tutto pronto per il derby della Madonnina. Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha presentato così la sfida di domani: «Non abbiamo pensato né al Barcellona, né al campionato: solo al derby. Sapevamo di dover affrontare tante competizioni, ora ne abbiamo una importantissima: il derby e la sfida con il Milan. Sarà il termometro per misurare quanto siamo malati dell’Inter». E sottolinea: «Questa partita può lasciare un’eredità importante da portare avanti nelle prossime partite: faremo attenzione, non abbiamo sprecato neanche un minuto per prepararci al meglio».

Continua Spalletti, parlando dell’appoggio dei tifosi: «Vogliamo giocarcela a viso aperto, ci saranno molti interisti allo stadio, compreso il quarto anello che vede i tifosi incitarci da casa. I nostri sostenitori possono dimenticare la data del compleanno delle persone care, ma non dimenticano i risultati del derby». Sulla sosta che ha complicato la preparazione: «Anche il Milan ha tanti nazionali che hanno giocato durante le due settimane, c’è stato modo per riordinare le fatiche: siamo al completo e sono tutti a disposizione». Infine, un commento sull’orgoglio di essere interista: «Ho il petto in fuori, sono felicissimo di indossare questi colori: c’è una partecipazione emotiva e un amore evidente».