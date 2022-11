Camerun Serbia, Onana sanzionato ed escluso. I dettagli

Camerun Serbia, Onana sanzionato ed escluso dal match del Mondiale in programma quest’oggi. Tutti i dettagli

Come riferito da RMC Sport, Onana non sarà in campo in Camerun-Serbia, match in programma alle ore 11.00 italiane.

Il motivo? Il portiere è stato sanzionato disciplinarmente dal proprio ct, che ha deciso di escluderlo dalla partita. Si attendono novità per capire il perchè di questa scelta. «Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po’ la vita» ha riferito per ora una fonte vicina alla Federcalcio camerunense.