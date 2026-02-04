Camoranesi Anorthosis Famagosta: l’ex Juventus è il nuovo allenatore del club cipriota! Tutti i dettagli

Camoranesi Anorthosis Famagosta: l’ex Juventus e campione del Mondo con l’Italia nel 2006 è il nuovo allenatore del club cipriota! I dettagli

Il calcio cipriota parla ancora italiano. Mauro German Camoranesi riparte ufficialmente dall’isola del Mediterraneo: l’ex esterno della Juventus e della Nazionale è il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta. La dirigenza del club ha scelto il Campione del Mondo 2006 per dare una scossa immediata all’ambiente dopo l’esonero di Temuri Ketsbaia. Il tecnico georgiano ha pagato a caro prezzo la sconfitta per 2-0 contro il Chloraka e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.

La situazione: crisi di risultati e l’incontro con Sensi

Camoranesi eredita una situazione di classifica complessa. L’Anorthosis naviga in acque agitate, occupando l’undicesima posizione con appena 20 punti raccolti in altrettante giornate. Il compito dell’italo-argentino sarà quello di ridare identità e punti a una squadra che vanta tra le sue fila un nome di spicco del nostro calcio: Stefano Sensi. Il centrocampista ex Inter e Sassuolo è approdato a Cipro per trovare continuità. Ora si ritroverà a essere il faro tecnico nel centrocampo disegnato proprio dal suo connazionale.

Una carriera in panchina da “giramondo”

Per Camoranesi, che festeggerà i 50 anni il prossimo 4 ottobre 2026, questa rappresenta la nona avventura in panchina, confermando la sua vocazione di allenatore “giramondo”. Il suo curriculum da tecnico è un mappamondo calcistico: ha iniziato in Argentina col Tigre, passando per le esperienze messicane (Coras de Tepic e Cafetaleros), fino all’approdo in Europa. Nel vecchio continente ha guidato Tabor Sezana e Maribor in Slovenia, è stato vice all’Olympique Marsiglia in Francia, ha vinto a Malta con il Floriana e ha già assaggiato il campionato cipriota alla guida del Karmiotissa.

Il passato da leggenda

Se la carriera in panchina è in costruzione, quella da calciatore resta leggendaria. Esterno destro di tecnica e grinta, Camoranesi ha legato il suo nome alla Juventus e alla Nazionale Italiana, con cui ha trionfato al Mondiale di Germania 2006 sotto la guida di Marcello Lippi. Nel suo palmarès figurano esperienze con Verona e Stoccarda, oltre alle parentesi sudamericane con Lanus, Racing, Cruz Azul, Santos Laguna, Montevideo Wanderers e Banfield. Ora, la sfida è riportare l’Anorthosis nelle posizioni che contano.