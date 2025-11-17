Camp Nou Barcellona, si torna a casa! Il club celebra il ritorno nel proprio stadio annunciando la riapertura parziale dell’impianto già per il prossimo match

Camp Nou Barcellona, si torna a casa! Annunciata la riapertura parzizale. Capienza aumenta e l’obiettivo va subito alla Champions

Il Barcellona torna finalmente a respirare l’atmosfera del suo storico stadio. Il club blaugrana ha ufficialmente comunicato che la sfida contro l’Athletic Club, valida per la 13ª giornata di Liga, in programma sabato 22 novembre alle 16:15, si giocherà allo Spotify Camp Nou. La decisione è stata possibile grazie all’ottenimento della prima licenza di occupazione relativa alla Fase 1B dei lavori di ristrutturazione, che porta la capienza utilizzabile a 45.401 spettatori.

Questa nuova autorizzazione riguarda l’intera zona Laterale dello stadio e si aggiunge alla licenza precedente, concessa per la Fase 1A, che aveva già permesso l’apertura delle aree Tribuna e Gol Sud. Nel frattempo, il club continua a lavorare sulla Fase 1C, che permetterà di riaprire la Tribuna Nord, non appena saranno soddisfatti gli standard operativi e di sicurezza richiesti.

Capitolo Champions League: il Barcellona è in contatto diretto con la UEFA per ottenere l’autorizzazione a disputare allo Spotify Camp Nou anche il match contro l’Eintracht Francoforte. I requisiti tecnici sono stati rispettati, ma manca ancora la conferma definitiva.

Il ritorno al Camp Nou è accompagnato da una serie di miglioramenti strutturali e logistici, tra cui l’aumento della capienza a oltre 45mila posti, 29 postazioni riservate alle persone con mobilità ridotta, e aree più confortevoli e accessibili. Sul fronte sportivo, debuttano un nuovo tunnel d’ingresso per le squadre e spogliatoi completamente rinnovati. La sicurezza e l’efficienza dell’impianto sono state rafforzate, con l’introduzione di più ingressi, vie di fuga, corrimano, e un moderno sistema antincendio. Inoltre, i sistemi tecnologici di accesso e biglietteria sono stati aggiornati per gestire al meglio gli eventi e i flussi di pubblico durante i lavori in corso.

