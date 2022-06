Cancellieri: «Esordio in azzurro surreale. De Rossi qui è un punto di riferimento». Le dichiarazioni dell’esterno della Nazionale

L’esterno d’attacco dell’Hellas Verona Matteo Cancellieri ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

Le sue parole: «L’esordio in azzurro? E’ stato tutto un po’ surreale, è partito tutto dallo stage e da lì sono stato confermato, quindi c’è stato l’esordio, un’emozione assurda. Ho realizzato il sogno di ogni ragazzo. E’ stato il mio primo anno in serie A, ho fatto 11 anni di giovanili alla Roma, quindi sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fare e di come sono legato alla squadra e ai tifosi. Spero di giocare sempre di più l’anno prossimo. La speranza è che si dia sempre più spazio ai giovani italiani. Daniele Rossi nello staff azzurro? Ho sempre vissuto Daniele a Roma. Averlo qui per noi giovani è sicuramente un punto di riferimento. Ci può dare tanto».