Caos scommesse, Paquetà esce allo SCOPERTO: le dichiarazioni dopo la BUFERA mediatica di questi ultimi giorni

Paquetà sta vivendo un incubo. Il centrocampista brasiliano è stato accusato dalla federcalcio inglese per presunte violazioni delle norme sulle scommesse sportive. Per la prima volta, il calciatore del West Ham ha rilasciato delle dichiarazioni direttamente dal ritiro con il Brasile.

LE DICHIARAZIONI SUL CASO SCOMMESSE – «Volevo ringraziare pubblicamente il presidente Ednaldo Rodrigues per lo sforzo che ha fatto nell’indagare su tutto quello che mi è successo e per avermi consentito di restare con i compagni. Questa sarà la prima e unica volta in cui parlerò del caso. I miei avvocati mi hanno consigliato di non rilasciare commenti. Quello che posso dire è che continuerò a fare il massimo e a collaborare. Chiariremo tutto».