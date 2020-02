Capello: «Nessuno si aspettava questa Lazio. Juve? Sta avendo qualche problema»

Fabio Capello parla del campionato italiano: «La Juve ha avuto qualche problema, qualche pareggio di troppo»

L’ex tecnico bianconero Fabio Capello parla del campionato italiano e dello scudetto a margine della cerimonia dei Laureus: le sue parole a Sky Sport.

CAMPIONATO – «Rivali a sorpresa per la Juve? La sorpresa è che la Juventus ha 10 punti in meno dell’altro anno e per questo i rivali sono più vicini. Ci sono stati un po’ di problemi, qualche pareggio, i competitors sono agguerriti. La Lazio è la vera sorpresa, si pensava potesse far bene ma non in questa maniera. L’Inter ha momenti da grande squadra e poi momenti in cui si perde un po’. Sarà difficile e decisivo fino all’ultimo momento. Se uno è convinto e ha la testa a posto e si è creato un gruppo senza divisioni ha raggiunto un grande obiettivo».

LAZIO – «Se ci si crede, si ha la testa a posto e si è creato un gruppo senza divisioni e anche chi sta in panchina non crea problemi, supportando chi scende in campo, come allenatore hai raggiunto un grande obiettivo. Poi è chiaro che la qualità dei giocatori fa la differenza».