Capozucca: «Sampdoria più forte di Genoa e Cagliari»

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del momento dei rossoblù, citando anche la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Telenord.

«E’ un campionato difficile e molto equilibrato. Penso che la Sampdoria abbia un organico più forte rispetto a quello di Genoa e Cagliari. Noi siamo partiti con qualche difficoltà, abbiamo fallito le due gare in casa con Spezia e Genoa e da li sono iniziati i problemi. Ma abbiamo le carte in regola per rimetterci in careggiata. Il Genoa si salverà senza problemi».