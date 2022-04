Premio Pablito, così Federica Cappelletti: «Un invito ai giovani a crederci e non arrendersi»

Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, ha parlato al sito Gli Eroi del Calcio dopo la presentazione del premio Pablito

In occasione della presentazione del premio Pablito, che andrà al capocannoniere della Serie B, il portale Glieroidelcalcio.com ha parlato con Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi. Le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Il premio Pablito è un riconoscimento allo sportivo e alla sua tenacia, alla sua grande determinazione e voglia di dimostrare il valore sul campo. È un invito ai giovani a non arrendersi e a crederci anche quando le cose sembrano non andare al meglio. Paolo è stato l’esempio tangibile che i sogni possono diventare davvero realtà perché il suo sogno di bambino, ovvero fare il calciatore, lo ha portato ad essere capocannoniere di tutte le serie, B e A, e a toccare il tetto del mondo con i mondiali di calcio. È un premio che a Paolo sarebbe piaciuto molto, ringrazio il presidente della Lega Mauro Balata per la sua sensibilità, stima e affetto nei confronti di Paolo».