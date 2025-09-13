Caprile entusiasta: «Contento per la vittoria. Voglio dare quel contributo importante al Cagliari» - Calcio News 24

Caprile protagonista nel Cagliari: le parole dopo la vittoria contro il Parma

Elia Caprile è stato uno dei protagonisti del match della terza giornata di Serie A 2025-2026, disputato alla Domus, in cui il suo Cagliari ha affrontato il Parma guidato da Carlos Cuesta. Il portiere rossoblù ha parlato in conferenza stampa, mostrando soddisfazione per la sua prestazione e per il risultato ottenuto dalla squadra. Le sue dichiarazioni, riportate da TMW, offrono uno spaccato importante sul momento che sta vivendo il Cagliari.

Caprile ha esordito parlando della sua partita e della prova complessiva del Cagliari: «Ho fatto una bella partita, sono contento per la squadra, ma abbiamo anche commesso qualche errore di troppo che dobbiamo cercare di limitare nelle prossime gare». Il portiere evidenzia come, nonostante la vittoria, ci sia ancora margine di miglioramento, un segnale importante per un gruppo che vuole crescere e consolidarsi in Serie A.

Una delle chiavi del successo del Cagliari, secondo lo stesso Caprile, è stata la sua capacità di dominare l’area di rigore e di effettuare parate decisive: «Sono molto contento per entrambe le cose. Ho fatto buone parate e sono stato di supporto alla squadra. La parata più difficile di oggi? Sicuramente quella su Pellegrino, è stato un momento cruciale per mantenere il risultato». Queste parole sottolineano l’importanza del portiere nel mantenere la porta inviolata e nel dare sicurezza ai compagni.

Non meno importante è il valore della vittoria per il morale del Cagliari, un risultato che, come afferma Caprile, rappresenta una grande motivazione per il prosieguo della stagione: «Sicuramente questa vittoria ci dà motivazione in più per continuare il nostro percorso. Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare come stiamo facendo, cercando di prenderci quante più soddisfazioni possibili». Il portiere evidenzia così il desiderio della squadra di mantenere alta la concentrazione e di migliorare giorno dopo giorno.

Il Cagliari di Caprile sembra quindi aver trovato una buona intesa tra esperienza e talento, con il portiere come uno dei pilastri su cui la squadra può contare per affrontare le prossime sfide del campionato. La sua prestazione contro il Parma è un segnale importante per il futuro della squadra, che punta a crescere e a ottenere risultati sempre più soddisfacenti.