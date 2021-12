Caputo: «La vittoria nel derby ci ha dato fiducia e stimoli. Sul Venezia...»

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Venezia: le sue dichiarazioni

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SAMPDORIA VENEZIA – «Penso che nelle ultime prestazioni abbiamo dimostrato di essere squadra, di essere uniti. La vittoria nel derby ci ha dato fiducia e stimolo, lo abbiamo dimostrato in Coppa Italia, sappiamo che squadra è il Venezia e il fatto che non dobbiamo sottovalutarla. Sono d’accordo con quello che ha detto il mister, la classifica dice che siamo lì e dobbiamo affrontare la partita come uno scontro diretto».