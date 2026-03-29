Hanno Detto
Caputo convinto: «Contro la Bosnia sarà una partita completamente diversa da quella con l’Irlanda del Nord, ecco chi può essere il giocatore decisivo per l’Italia»
L’ex attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, ha voluto dire la sua in vista di Bosnia Italia, finale playoff per l’accesso ai Mondiali
Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex attaccante di Sampdoria, Empoli e della Nazionale, Ciccio Caputo, si è espresso così in vista dell’importantissimo impegno che attende martedì sera l’Italia guidata dal ct Rino Gattuso contro la Bosnia per la finale dei playoff Mondiali.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
SU BOSNIA ITALIA – «Secondo me quella con la Bosnia sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro l’Irlanda del Nord, il pubblico di casa spingerà la Bosnia per raggiungere una qualificazione storica. A Bergamo ho rivisto però un’Italia finalmente unita e compatta, con attaccamento e voglia di andare al Mondiale. Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci».
IL GIOCATORE DECISIVO PER L’ITALIA? – «Oggi in attacco formerei la coppia Kean-Pio Esposito. Quando è entrato con l’Irlanda, Esposito ha dato quel qualcosa in più che mancava. Sta crescendo, è in fiducia e potrebbe essere l’uomo giusto nel momento giusto».