Carboni, Deiola e Aresti raccontano: «Ecco come abbiamo reagito al gol di Simy»

Andrea Carboni, Alessandro Deiola e Simone Aresti hanno parlato nella trasmissione di Radiolina “Il Cagliari in Diretta”. Le loro parole.

IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE DELLA RINCORSA

ARESTI – «È facile, Cagliari-Parma. Penso di aver perso almeno dieci anni di vita con il gol di Cerri».

DEIOLA – «Parma. Eravamo morti e da un momento all’altro siamo rinati. È stata un’emozione unica».

CARBONI – «Direi il pareggio con il Napoli. Quel punto ci ha dato sicurezza e fiducia».

IL GOL DI SIMY

DEIOLA – «È stato un momento molto intenso: tutti eravamo in camera, al 93′ c’è stato un boato clamoroso nell’hotel. Siamo tutti corsi in corridoio ad abbracciarci per la gioia. È stata una cosa fantastica che purtroppo non è stata ripresa».