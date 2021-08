Carboni: « San Siro mette i brividi, darò tutto me stesso»

Andrea Carboni, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Milan. Le sue parole.

Andrea Carboni, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Milan. Le sue parole.

PARTITA PARTICOLARE – «San Siro mette i brividi, ho lavorato tanto per arrivare qui e non mi devo fermare proprio ora. Darò tutto me stesso».

GIROUD – «Sicuramente sarà fondamentale la concentrazione. Giroud è un grande campione quindi bisogno avere la massima concentrazione quando gioca lui».

GODIN – «Sto prendendo più sicurezza e avere affianco uno come Godin è per me una grandissima opportunità».