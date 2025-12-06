Caressa duro: «Stadio imbarazzante! Io fossi in quella squadra sarei preoccupato. Ecco perché»

Caressa duro sul Franchi: “Così è imbarazzante, ho visto paura negli occhi della Fiorentina”

Fabio Caressa è tornato a far discutere con un intervento particolarmente acceso riguardo alle condizioni dello Stadio Artemio Franchi e alla situazione vissuta dalla Fiorentina. Nel corso della sua analisi, il giornalista ha espresso giudizi molto severi, definendo lo stato dell’impianto «imbarazzante» e segnalando un clima che, a suo dire, andrebbe ben oltre la semplice tensione sportiva.

Secondo Caressa, osservando giocatori e staff viola si percepirebbe chiaramente una sensazione di disagio. Il giornalista ha dichiarato di aver notato «paura negli occhi» della squadra, includendo anche l’allenatore Vanoli, come se il contesto ambientale non fosse all’altezza di un club che milita stabilmente nelle competizioni europee. Le sue parole hanno acceso il dibattito, mettendo in evidenza un problema che da anni affligge il calcio italiano: la carenza strutturale degli stadi.

Caressa ha infatti allargato il discorso oltre il caso Fiorentina, denunciando come in Italia parlare di impianti sportivi significhi troppo spesso entrare nel territorio dello scandalo e delle complicazioni burocratiche. A suo giudizio, lo sport sembra sempre relegato a una posizione marginale, come se non avesse un reale valore sociale ed economico. Una visione che — sostiene — incide negativamente sulle società, sui tifosi e sugli stessi atleti, costretti talvolta a esibirsi in contesti non adeguati.

L’intervento di Caressa si trasforma così in un appello diretto alle istituzioni e ai club: è necessario che lo sport torni a essere considerato una priorità, con infrastrutture moderne, sicure e all’altezza degli standard europei. Nel caso del Franchi, sostiene il giornalista, non si tratta solo di estetica o comfort, ma di creare un ambiente che metta serenità alla squadra e che permetta al pubblico di vivere il calcio come un’esperienza positiva e coinvolgente.

Le sue parole, forti e dirette, aprono nuovamente la discussione su un tema che il calcio italiano non può più permettersi di ignorare. Caressa invita a guardare la realtà senza filtri: migliorare gli stadi non è un optional, ma una necessità.

